غارة تستهدف مطار تيفور العسكري في سوريا وأصابع الاتهام تتجه لإسرائيل

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت ليل الثلاثاء "لعدوان" استهدف مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي بوسط البلاد، وقد قال التلفزيون السوري إن الغارة من توقيع إسرائيل.

وقد أشارت المصادر الإعلامية الرسمية إلى أنّ "الدفاعات الجوية السورية تصدت لضربات يحتمل أن طائرات مسيرة وصواريخ شنتها على المطار العسكري من اتجاه منطقة التنف، وعلى الفور تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت عددا منها في حين وصلت أربع صواريخ إلى المنطقة المستهدفة واقتصرت الأضرار على الماديات.