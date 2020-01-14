برشلونة الأعلى في إيرادات الموسم الماضي بين أندية العالم

حقق نادي برشلونة الإسباني رقما قياسيا جديدا على رأس لائحة الأندية الأغنى في العالم التي أعلنتها شركة "ديلويت" المتخصصة في المحاسبة، بحسب الإيرادات المحققة في موسم 2018-2019.

وللمرة الأولى، حقق برشلونة أكثر من 840 مليون يورو من الإيرادات، أي أكثر بـ83 مليون يورو من غريمه المحلي ريال مدريد ضمن الفترة عينها.

وحل نادي العاصمة ثانيا بنحو 757 مليون يورو، ليتبادل مع النادي الكاتالوني الصدارة بحسب الترتيب الأخير الصادر في كانون الثاني/يناير 2019.

واحتفظ مانشستر يونايتد الإنكليزي بالمركز الثالث بنحو 711 مليون يورو. وإشارت "ديلويت" ان "الشياطين الحمر" مهددون بخسارة هذا الترتيب في الموسم المقبل لحساب جارهم اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي في آخر موسمين أو ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وشرحت "ديلويت" أن سياسة تدويل التسويق والأنشطة المرتبطة بمنح التراخيص، سمحت للنادي الإسباني في الاعتماد بدرجة أقل على السوق المتقلبة لإعادة توزيع حقوق النقل التلفزيوني، وذلك بزيادة كبيرة لعائداته التجارية.

شرح دان جونز من القسم الرياضي في الشركة "جلبت العمليات التجارية التي قام بها النادي 383,5 مليون يورو، أي أكثر من كامل إيرادات النادي الذي حل في المركز الثاني عشر في الترتيب" أي بوروسيا دورتموند الألماني.

تابع "برشلونة هو مثال للنادي المتكيّف مع ظروف السوق المتغيّرة".

وتوقعت "ديلويت" أن برشلونة الذي أعلن ارتفاع إجمالي رقم أعماله لموسم 2018-2019، قد يصل عمليا إلى إيرادات بقيمة 900 مليون يورو العام المقبل، ما يسمح له بالتربع على رأس اللائحة لسنة إضافية.

وإذا كانت الصدارة لناديين من إسبانيا، إلا أن الأندية الإنكليزية كانت الأكثر تواجدا بين العشرين الأوائل. ويعتمد التصنيف على النتائج المالية لأكبر الأندية في إنكلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وإسبانيا.

وفي ما يلي ترتيب العشرين الأوائل:

1- برشلونة الإسباني 840,8 مليون يورو

2- ريال مدريد الإسباني 757,3

3- مانشستر يونايتد الإنكليزي 711,5

4- بايرن ميونيخ الألماني 660,1

5- باريس سان جرمان الفرنسي 635,9

6- مانشستر سيتي الإنكليزي 610,6

7- ليفربول الإنكليزي 604,7

8- توتنهام الإنكليزي 521,1

9- تشلسي الإنكليزي 513,1

10- يوفنتوس الإيطالي 459,7

11- أرسنال الإنكليزي 445,6

12- بوروسيا دورتموند الألماني 377,1

13- أتلتيكو مدريد الإسباني 367,6

14- انتر الإيطالي 364,6

15- شالكه الألماني 324،8

16- روما الإيطالي 231,0

17- ليون الفرنسي 220,8

18- وست هام الانكليزي 216,4

19- ايفرتون الإنكليزي 213

20- نابولي الإيطالي 207,4