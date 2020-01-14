الرئيس الإيراني روحاني: حادث الطائرة الأوكرانية "خطأ لا يغتفر"

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية فوق بلاده بـ"الخطأ الذي لا يغتفر".

وفي كلمة بثها التلفزيون الإيراني، قال روحاني إنه ستتم معاقبة كل المسؤولين عن هذا الحادث والذي راح ضحيته 176 راكباً أغلبيهم من الإيرانيين والكنديين.

وأضاف روحاني إن طهران "مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها" مع تأكيده بأن اعتراف القادة العسكريين بالخطأ يعد خطوة أولى جيدة في سبيل محاسبة المسؤولين عن الحادث.-

أعلنت السلطة القضائية الايرانية الثلاثاء عن اعتقالات جرت في قضية اسقاط الطائرة وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي "لقد تم القيام بتحقيقات واسعة واعتقال بعض الاشخاص".

وهو أول إعلان عن اعتقالات منذ اسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ بصاروخ بالستي بعيد إقلاعها من طهران الأربعاء الماضي.

وبعدما نفت في بادىء الامر ما أعلنته عدة دول غربية عن إسقاط الطائرة بصاروخ، عادت إيران واعترفت السبت بذلك.

وأضاف إسماعيلي "لقد تم القيام بعدة تحقيقات في تلك المنطقة وفي كل ليلة كان فريقنا القضائي يعمل على الحصول على وثائق حتى منتصف الليل".

ويأتي ذلك بعيد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستعاقب كل المسؤولين عن إسقاط الطائرة في كارثة أثارت تظاهرات غاضبة في مختلف المدن الإيرانية.