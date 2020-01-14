لن يعود في وسع من يمتلكون نظام تشغيل ويندوز 7 على حواسيبهم الإستفادة من التحديثات المجانية الأمنية منها او البرمجية التي توفرها شركة مايكروسوفت وذلك بعدما قررت الشركة الأمريكية التخلي عن النظام الذي أصدرته عام 2009.

وأعلنت الشركة أنها ستوقف تقديمها للدعم التقني للبرامج المثبتة على أجهزة الكمبيوتر أو توفير التحديثات الأمنية لها ابتدءا من يوم الثلاثاء 14 يناير.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي أن نظام ويندوز 7 الذي عملت عليه طيلة عشر سنوات قد بلغ نهايته، وستتوقف على تطويره للاستثمار في توفير تكنولوجيات وتجارب جديدة.

غير أن تخلي مايكروسوفت عن "ويندوز سفن" يستثني النسخ الموجهة للمؤسسات وهي "ويندوز بروفاشونل" و "ويندوز انتربرايز" حيث سيستمر دعمها التقني والبرمجي مع وتوفير تحديثات أمنية إلى غاية 2023 بمقابل دفع المؤسسات المستفيدة منها لمبلغ يتم رفعه سنويا.

كما ستوقف الشركة كذلك دعمها التقني لويندوز سيرفر 2008، غير أن نظام التشغيل ويندوز 8 الذي صدر عام 2012 سيبقى مدعما من قبل الشركة إلى غاية 2023.

وبحسب الشركة فإن من يملكون حواسيب مثبت عليها "ويندوز 7" يمكنهم مواصلة استخدامها لكن هذه الأجهزة ستكون أكثر عرضة للبرامج الخبيثة والفيروسات مستقبلا.

ما الذي يتعين على مالكي أجهزة ويندوز 7 فعله؟

بحسب شركة مايكروسوفت فإن من يملكون أجهزة حواسيب جديدة عليهم الإنتقال إلى الإصدار الأحدث وهو ويندوز 10 ويبلغ سعر نسخة العادية "هوم" 139 دولارا، أم نسخة ويندوز 10 "برو" حددتها مايكروسوفت بسعر 210 دولارا.

غير أن من يملكون أجهزة كمبيوتر قديمة نسبيا فقد اوصت الشركة باقتناء أجهزة جديدة وذكرت "أجهزة الكمبيوتر اليوم هي أسرع وأخف وزناً ولكنها أقوى وأكثر أمانًا، مع متوسط ​​سعر أقل بكثير من من متوسط ​​جهاز الكمبيوتر قبل ثماني سنوات".