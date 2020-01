اختيار سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي

أختير المخرج الأمريكي الشهير شيلتون جاكسون "سبايك لي" رئيسا للجنة التحكيم في النسخة رقم 73 من مهرجان كان السينمائي الدولي للعام 2020.

وقال لي البالغ من العمر 62 عامًا، إنه "سعد وتفاجأ عندما تلقى هذا الخبر وإنه شعر بالفخر أيضا". وبهذا الاختيار يخلف لي المخرج والكاتب والمنتج المكسيكي اليخاندرو غونزاليز إنياريتو.

يعد صانع أفلام "إفعل الصواب/ Do the Right Thing" و"Malcolm X /مالكوم إكس"، أول أمريكي من أصول إفريقية يترأس أكبر مهرجان سينمائي في العالم، والذي يقام في الفترة الممتدة ما بين 12 مايو/أيار و حتي 23 مايو/أيار المقبل في مدينة كان في الريفييرا الفرنسية.

وكان أول فيلم من إخراجه وإنتاجه يتم عرضه في مهرجان كان السينمائي فيلم "She's Gotta Have It" وهو فيلم كوميدي درامي أبيض وأسود من إنتاج عام 1986.

يأتي تعيين لي في الوقت الذي انتقد فيه النشطاء يوم الاثنين أكاديمية العلوم والسينما الأمريكية المعنية باختيار الفائزين بجوائز أوسكار لتجاهله أعضاء لجنة التحكيم من الممثلين والمخرجين من البشرة السمراء.