إطلاق نار كثيف في قاعدتين لقوات الأمن السودانية في الخرطوم

اندلع إطلاق نار كثيف الثلاثاء في قاعدتين تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يُعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في العاصمة الخرطوم. ما أدى لإغلاق الطرقات المؤدية إليهما مما أدى إلى اختناق مروري.

وذكر شهود عيان لمراسل وكالة فرانس برس أن اطلاق النار اندلع في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة.

وقال مراسل فرانس برس إن العديد من العربات التي تحمل الجنود وعناصر قوات الدعم السريع تتوجه إلى القاعدتين.

أما عن ملابسات ما حصل والخلفيات، قال فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة أن "بعض مناطق العاصمة شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة حيث خرجت وحدات منها إلى الشوارع وأقامت بعض المتاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء"، وأضاف أن "بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبرته أقل مما يجب أن يتلقوه"، ووجه تعليمات للسودانيين قائلاً : "في هذه الأثناء نرجو من المواطنين الابتعاد عن هذه المواقع المحددة وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف".

أما جهاز المخابرات العامة فذكر في بيان أنه "يعمل على تقييم الوضع"، وأضاف أنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة"، وأشار البيان إلى مفاوضات تجري حالياً لحل المسألة نظراً لأن للمنسوبين مطالب مالية.

أغلقت السلطات مطار الخرطوم الدولي.

وأعلن عبد الحافظ عبد الرحيم المتحدث باسم الطيران المدني السوداني لوكالة فرانس برس "تم إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية لمدة خمس ساعات لأسباب أمنية حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ)".

في حين أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الوضع تحت السيطرة.

وكتب حمدوك في تغريدة على تويتر "نطمئن مواطنينا ان الأحداث التي وقعت اليوم تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة. الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا"، وأضاف "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف".

ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوراً أساسياً في قمع التظاهرات التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2018، والتي أدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في نيسان/أبريل الماضي بعد 30 عاماً من الحكم.

وفي تموز/يوليو، أعاد العسكريون الذين خلفوا البشير في الحكم تسمية جهاز الأمن والمخابرات الوطني بجهاز المخابرات العامة.

ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في آب/أغسطس، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية.

وتعهدت السلطات الجديدة خصوصاً بإصلاح أجهزة الأمن.

وقتل 177 شخصاً خلال قمع المظاهرات بحسب منظمة العفو الدولية. وتقول لجنة أطباء قريبة من المتظاهرين بأن عدد الضحايا قد بلغ 250 شخصاً.