تعرف على قرارات الملكة إليزابيث بعد تخلي هاري وميغان عن الملكية

رغم خيبة الأمل التي أصابت المكلة إليزابيث الثانية بسبب قرار حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالتخلي عن العائلة المالكة والعيش حياة جديدة "كمواطنين عاديين" بين المملكة المتحدة وكندا، إلا أنها دعمت قرارهما في النهاية.

وجاء تصريح الملكة عقب اجتماع أعضاء العائلة الملكية، وأصدر القصر الملكي بيانا يوم الإثنين جاء فيه أن العائلة الملكية أجرت "محادثات بناءة حول مستقبل دوق ودوقة ساكس وكانت "داعمة بالكامل" لرغبتهم في خلق حياة جديدة كأسرة شابة".

وأضاف البيان "على الرغم من أننا كنا نفضل أن يظلوا أعضاءً بدوام كامل في العائلة المالكة، إلا أننا نحترم ونفهم رغبتهم في أن يعيشوا حياة أكثر استقلالًا كعائلة بينما يبقون جزءًا مهمًا من عائلتي".

وبالنسبة للتفاصيل المادية للزوجين عقب انسحابها من القصر الملكي، جاء في البيان "أوضح كل من هاري وميغان أنهما لا يريدان الاعتماد على الأموال العامة في حياتهما الجديدة، وبالتالي فقد تم الاتفاق على فترة انتقالية تقضي فيها الدوقة بعض الوقت في كندا والمملكة المتحدة".

وأضاف بيان الملكة "هذه مسائل معقدة يتعين على أسرتي حلها، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني طلبت اتخاذ قرارات نهائية في الأيام المقبلة"

وفاجأ هاري وميغان بريطانيا الأسبوع الماضي عندما أعلنا أنهما سيتركان العائلة المالكة يتخليان عن دورهما كعضوين فيها، وذكرا بأنها سيعيان للعيش حياة عادية ويحققان "استقلال المادي".