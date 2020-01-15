الكاميرون تستضيف أمم إفريقيا 2021 في الشتاء بدلا من الصيف

تقرر رسميا نقل موعد تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية لعام 2021 إلى فصل الشتاء، وأكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الأربعاء استضافة بلاده لمنافسات لكان 2021، لكن مع نقل موعدها من فصل الصيف إلى الشتاء.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر أن النسخة المقبلة من البطولة "ستقام في الكاميرون بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير 2021"، مشيرا إلى أن أسباب نقل موعدها من الصيف الى الشتاء ترتبط بـ "الظروف المناخية وبطلب من الكاميرون".

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، قد استضافتها مصر بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2019. وجاء نقل البطولة من الشتاء كما المعتاد الى فصل الصيف، بقرار من الاتحاد القاري في العام 2018.

وكانت إقامة البطولة في فصل الشتاء تلقى امتعاض أندية عدة لاسيما الأوروبية منها، لاضطرارها للاستغناء عن لاعبين بارزين في صفوفها خلال فترة تعد مهمة بالنسبة إليها على الصعيدين الوطني والقاري.

لكن رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) أحمد أحمد أكد في تصريحات سابقة، أن موعد البطولة لن يكون ثابتا، بل قابلا للتكيف مع اعتبارات عدة لاسيما منها المناخية، نظرا للارتفاع الشديد للحرارة في القارة خلال الصيف.

ويأتي نقل النسخة المقبلة من البطولة الى الشتاء، في عام يطلق خلاله الاتحاد الدولي (فيفا) النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي ستقام في الصين بمشاركة 24 فريقا، وفي مطلع فصل الصيف بعد نهاية الموسم في القارة الأوروبية.