خطة أوروبية بقيمة تريليون يورو للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول 2050

كشفت الاتحاد الأوروبي عن خطة مالية جديدة من المفترض أن يتم التصويت عليها اليوم الأربعاء في البرلمان الأوروبي ومن شأنها جعل أوروبا أول قارة محايدة للمناخ، أي خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في غضون الثلاثين عاماً القادمة (بحلول العام 2050).

وتطمح "الصفقة الأوروبية الخضراء" إلى الحصول على ما لا يقل عن تريليون يورو من الاستثمار خلال السنوات العشر القادمة. وتتمثل خطة المفوضية الأوروبية في استخدام مزيج من الأموال الخاصة والعامة، بما في ذلك ربع ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقالت أورسولا فون دير لين، رئيسة الاتحاد الأوروبي، إن "التحول الموجود أمامنا لا مثيل له على الإطلاق"، وأضافت "ستنجح (الخطة المالية) فقط إذا كانت عادلة، وإذا كانت تعمل من أجل الجميع".

وتابعت فون دير لين "سندعم شعبنا ومناطقنا التي تحتاج إلى بذل جهد أكبر للوصول إلى هذا التحول، للتأكد أننا لا نترك أحد وراءنا".

بولندا إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفضت حتى الآن الموافقة على الجدول الزمني الحالي، بسبب اعتماد اقتصادها وبشكل رئيسي على الفحم. وهي تنتج حاليا حوالي 80 ٪ من طاقتها من خلال الفحم.

ومن أجل إقناع دول مثل بولندا للمشاركة في أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، تم اقتراح صندوق الانتقال العادل بقيمة 100 مليون يورو، كجزء من إجمالي ميزانية الاتحاد.

سيتم تخصيص المال وفقًا لمعايير محددة. على سبيل المثال، في المناطق، حيث يعمل عدد كبير من الناس في الفحم واستخراج الزيوت والغاز ستكون لها الأولوية.

وتقول المفوضية إن الخطة سيتم دعمها أيضًا بأموال من البرامج الإقليمية للاتحاد الأوروبي، ومن برنامج InvestEU ، الذي يحشد الاستثمارات العامة والخاصة باستخدام ضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.