روحاني يطلب من القوات المسلحة الإيرانية "الاعتذار" عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء قواته المسلحة بالاعتذار عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ مما أودى بحياة جميع ركابها والبالغ عددهم 176 راكباً.

ودعا روحاني الإيرانيين للتكاتف وإظهار الوحدة الوطنية بعد الحادث الذي وصفه بالكارثة.

وأدى الحادث لغضب عارم في الشارع الإيراني مما نتج عنه عدة مظاهرات شعبية.

وقال روحاني قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة التي تنتظر إيران في أبريل – نيسان القادم أن "الشعب يريد التنوع".

وطلبت كييف من إيران تسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة وقدمت النيابة العامة وأجهزة الأمن الأوكرانية طلباً رسمياً في هذا الصدد للسلطات الإيرانية، كما أوضحت النيابة في بيان.

وأكدت النيابة العامة أن "الجانب الأوكراني يبذل أقصى جهوده لضمان فك تسجيلات الصندوقين الأسودين بشكل جيد والحفاظ على الأدلة في التحقيق بالكارثة".

من جانب آخر، أعلنت كييف الثلاثاء أن مسؤولاً إيرانياً كبيراً سيزور أوكرانيا في الأيام المقبلة "لتحديد المختبر" الذي يمكن أن يكلف تحليل مضمون الصندوقين الأسودين".

وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية فإن الوجهة الأخرى المحتملة لتحليل تسجيلات الصندوقين الأسودين هي فرنسا.

وأعلن مسؤولون كنديون الاثنين أيضا أن الخبراء الكنديين الذين أوفدوا الاثنين الى طهران للتحقيق في تحطم الطائرة سيتفقدون أيضا الحطام وسيطلعون على الصندوقين الأسودين للطائرة.