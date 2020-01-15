ترامب يصف محاكمة عزله بأنها "خدعة" دبرها الديمقراطيون

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاماته للديمقراطيين على خلفية محاكمة عزله قائلاً إن هذه المحاولات خدعة دبرها الديمقراطيون، قائلاً: "هنا نحن مرة أخرى، وخدعة جديدة من قبل الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً. كل هذا العمل كان من المفترض أن يقوم به مجلس النواب، وليس مجلس الشيوخ!"

يأتي هذا فيما كشف قادة الديمقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته في مجلس الشيوخ، حيث جاءت تغريدة ترامب على تويتر بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء.

وكررت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام أن ترامب "لم يرتكب اي خطأ".

وأضافت في بيان أن ترامب "يتطلع إلى أن يتمتع اأام مجلس الشيوخ بالحقوق التي أنكرتها عليه بيلوسي وديموقراطيو مجلس النواب ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل".

وتابعت "حتى الساعة، بعد أن يوقع الاتفاق التجاري مع الصين الذي سيكون لمصلحة جميع سكان البلاد، سيواصل العمل والفوز من أجل جميع الاميركيين".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي قد أعلنت تكليف النائب آدم شيف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب.

وقاد شيف وهو مدع عام فدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي أسفر عن اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.

وأعربت بيلوسي الأحد 12 كانون الثاني/ يناير عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصّلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.

والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.

اما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.