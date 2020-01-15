قام أفراد من البحرية و البلدية والشرطة وبعض الصيادين بجمع النفايات على شاطئ أغوا دولسي، أكثر شواطئ العاصمة البيروفية ليما شعبية، والذي يشهد إقبالاً من آلاف الزوار كل نهاية أسبوع.
وقام المشاركون بهذه الحملة الوطنية لجمع القمامة بمسح ثلاثة شواطئ في المحيط الهادئ والأمازون وبحيرة تيتيكاكا.
هذه هي الحملة الوطنية الثانية بعد أن انطلقت الحملة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر.
وفقاً للأرقام الرسمية تنتج بيرو 23 ألف طن من القمامة يومياً، وبحسب تحليل أجرته المنظمة الدولية لتنظيف السواحل عام 2015 فإن المواد البلاستيكية تمثل ما يقرب من نصف النفايات، ثم الخشب والزجاج.
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