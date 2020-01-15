ظريف يتهم القوى الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القوى الأوروبية بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، وذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء في الهند، بعد يوم من تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية حل الخلافات لإرغام طهران على العودة للالتزام بالاتفاق.

وأطلقت الدول الأوروبية تلك الآلية بعد أن قالت أن إيران خفضت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق.

وأثارت الخطوة التي جاءت وسط توترات شديدة بين إيران والولايات المتحدة، غضب الإيرانيين، وقال جواد ظريف الأربعاء أن أوروبا تتعرض لـ"تنمر" واشنطن.

وصرح للصحافيين في نيودلهي أن الأوروبيين "لا يشترون النفط منا، وانسحبت جميع شركاتهم من إيران. ولذلك فإن أوروبا تنتهك" الاتفاق الذي أكد أن مستقبله "يعتمد على أوروبا".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو "أكبر اقتصاد في العالم. فلماذا تسمحون للولايات المتحدة بأن تتنمر عليكم".

في الخامس من كانون الثاني/يناير، كشفت طهران عن "المرحلة الخامسة والأخيرة" من خطّتها الرامية لتقليص التزاماتها بشأن برنامجها النووي، وذلك ردّاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض واشنطن عقوبات قاسية تخنق الاقتصاد الإيراني.

ومنذ خروج الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق، تحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الثلاث الأطراف في الاتفاق إلى جانب الصين وروسيا، إنقاذ النصّ الذي وافقت بموجبه إيران على الحدّ من برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عنها.