شاهد: رائدتا فضاء تتكفلان بإصلاح شبكة كهربائية لمحطة الفضاء الدولية

مغامرة خاضتها رائدتا فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بإصلاح الشبكة الكهربائية لمحطة الفضاء الدولية، وذلك في مهمة تعد الثانية من نوعها بالنسبة للنساء رائدات الفضاء، حيث جرت عملية الإصلاح خارج المحطة.

وهذه هي المهمة الثانية بالنسبة للرائدتين جيسيكا مائير وكريستينا كوش في المدار (400 كيلومتر بعيدا عن الأرض) خارج المحطة، بعد أول مهمة مماثلة لها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأظهرت اللقطات المصورة أن الرائدتين تعرضتا لمأزق خلال مهمتهما، عندما تبين أن كوش كانت لديها مشكلة على مستوى الإنارة والكاميرا المثبتة على قبعتها.

وقد حاولت مائير إصلاح العطب، إلا ان الفريق المراقب للمهمة والموجود في هيوسن في تكساس، نصح المرأتين بإزالة الكاميرا واعتماد مصدر إنارة واحد، بدلا من إضاعة مزيد من الوقت.

وتندرج المهمة ضمن جهود "ناسا" المستمرة لتعويض بطاريات من النيكل والهيدروجين، المستعملة منذ عقود في محطة الفضاء الدولية، ببطاريات أيون الليتيوم وهي أقوى، وتدوم مدة أطول.