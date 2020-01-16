برز عبر معلقات في شوارع مدينة ميلان الإيطالية، صور شخصيات سياسية عالمية، مثل ميشال أوباما وهيلاري كلينتون، وأنغيلا ميركل وسنيا غاندي، وقد عنفت وجوهها، وفق إخراج صممه الفنان الإيطالي ألكسندرو بالومبو، من أجل التوعية بظاهرة العنف المسلط على النساء في أنحاء العالم، والدعوة إلى إدانته. وأطلقت على حملة فن الشوارع اسم: "فقط لأني امرأة". وتهدف حملة بالومبو إلى الحصول على إجابة حقيقية من جانب المؤسسات والسياسيين، بشان ما تتعرض له المرأة حيثما كانت من اغتصاب وعنف منزلي، وتقاضيها أجرا ضعيفا وتشويها لأعضائها التناسلية، وعدم اختيارها لزوجها، وحتى للباسها.