العفو الدولية تقاضي شركة برامج التجسس الإسرائيلية وتطالب بكبح قرصنها

نظرت محكمة إسرائيلية اليوم الخميس، في القضية التي رفعتها منظمة العفو الدولية "أمنستي" بهدف إلزام إسرائيل بإلغاء تراخيص تصدير برمجيات التجسس التي تنتجها شركة البرمجيات الإسرائيلية.

ويذكر أن مجموعة "إن إس أو" NSO، قد كُشف عن تورطها في المراقبة والتجسس على ناشطين وحقوقيين ومعارضين لأنظمة بلادهم، ما أدى في عدة حالات إلى تعقب آثارهم واعتقالهم وحتى اغتيالهم.

ويشار إلى أن مجموعة NSO، هي شركة مراقبة إسرائيلية، متورطة في سلسلة من محاولات الاقتحام الرقمي.

وفي نفس السياق، قال جيل نافيه، رئيس وحدة الاتصالات في منظمة العفو الدولية في إسرائيل "نأمل أن تبت محكمة تل أبيب في مصلحتنا ، نظرًا لوجود أدلة ضد (مجموعة NSO، شركة المراقبة الإسرائيلية)"، وأضاف "نحن نعلم أن هناك دعاوى قائمة ضد NSO في جميع أنحاء العالم ، لذلك نأمل أن تحكم محكمة تل أبيب لصالحنا وأن تظل هذه الجلسة مفتوحة للجمهور ".

وقالت منظمة العفو الدولية بأنه تم استهداف موظف من (أمنستي) بهجوم، من برنامج لمجموعة (NSO) يسمى (بيغاسوس) Pegasus، وهو برنامج تجسس، وهو أيضاً مرتبط بالهجمات على الناشطين والصحافيين.

وصرح إيتاي ماك، محام عن منظمة العفو الدولية "نحن مع مجموعة متكونة من 22 ناشطًا من منظمة العفو الدولية، قدّموا عريضة ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية يطلبون فيها أمرا من المحكمة بإلغاء رخصة التصدير لشركة الدفاع الإسرائيلية "NSO"، التي تقوم بتصدير بعض المعدات إلى بلد غير معروف" وأضاف " بالنسبة لنا ووفقًا لتقارير عديدة في وسائل الإعلام في العام الماضي، وثقنا انتهاكات لحقوق الإنسان"

وفي العام الماضي ، رفعت شركة فايسبوك دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية في محكمة اتحادية أمريكية، قائلة أنها استهدفت نحو 1400 مستخدم لخدمة الرسائل المشفرة WhatsApp باستخدام برامج تجسس متطورة للغاية.

ويشار إلى أن هذه الشركة متورطة بسبب برامجها التجسسية في تتبع الناشطين والمعارضين السياسيين في بعض جول الخليج العربية، بعد ان شاترت هذه الدول أجهزة تجسس متطورة من الشركة الإسرائيلية المذكورة.

وتسمح برامج الشركة المتطورة للجواسيس بالتحكم بشكل فعال في الهاتف والكاميرات والميكروفونات عن بعد والسيطرة على جمع البيانات الشخصية وتحديد الموقع الجغرافي.