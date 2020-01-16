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إسرائيل

نتنياهو يجري مكالمة هاتفية مع بوتين حول مصير معتقلة إسرائيلية

محادثة
بقلم:  Ranim Aldaghestani مع أ ف ب
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الأحد 5 يناير/ كانون الثاني 2020
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، الأحد 5 يناير/ كانون الثاني 2020   -  
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أ ب - RONEN ZVULUN
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صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول ملف الإسرائيلية نعاما يساسخار المعتقلة في روسيا.

ووصف نتانياهو المكالمة بأنها "موضوعية".

وأفاد بيان صادر عن مكتبه أن "مضمون المكالمة يعزز تفاؤل رئيس الوزراء بأن ملف الإفراج عن المواطنة الإسرائيلية الأمريكية نعاما يساسخار يتقدم نحو إيجاد حل".

وكانت محكمة روسية قضت في 11 تشرين الأول/ أكتوبر بسجن يساسخار البالغة من العمر 25 عاما، سبع سنوات ونصف لإدانتها بتهريب المخدرات.

وقد عثر على المخدرات في حقيبتها أثناء وصولها إلى موسكو من الهند في طريقها إلى إسرائيل في نيسان/ إبريل الفائت.

وأثار نتنياهو ملفها مع الرئيس الروسي بوتين قبل صدور الحكم وبعده. وقد عد عائلتها بالعمل على الإفراج عنها.

وتأتي المكالمة قبل أسبوع من زيارة يقوم بها بوتين إلى إسرائيل في 23 كانون الثاني/ يناير للمشاركة بإحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر أوشفيتز النازي في بولندا.

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