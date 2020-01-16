كندا: العالم "لن يهدأ" قبل الحصول على أجوبة بشأن الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران

نبه وزير الخارجية الكندي الخميس الى ان المجتمع الدولي "ينتظر اجوبة" في شأن اسقاط الطائرة الاوكرانية في ايران، وذلك اثر اجتماع للدول المتضررة التي طالبت طهران بتعويض عائلات الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن الكارثة.

وصرح فرنسوا فيليب شامبان بان "العائلات تريد اجوبة والمجتمع الدولي يريد اجوبة. العالم ينتظر اجوبة وسنواصل جهودنا ما دمنا لم نحصل" على تلك الاجوبة.

واضاف "ليس هذا وقت توجيه اتهامات لكنه وقت الحصول على اجوبة".

وكان يتحدث اثر اجتماع في لندن مع نظرائه البريطاني والاوكراني والسويدي والافغاني.

وفي بيان صدر بعد الاجتماع، طالب ممثلو الدول الخمس ايران "بتحمل كامل المسؤولية" عن الكارثة "بما في ذلك التعويضات".

وطالبوا باخضاع "المسؤولين" عن المأساة التي وقعت في اجواء من التوتر الشديد بين ايران والولايات المتحدة واسفرت عن مقتل 176 شخصا، ل"تحقيق جنائي مستقل وآليات قضائية شفافة ومحايدة".

وبعد يومين من النفي المتكرر، اقرت القوات المسلحة الايرانية السبت بمسؤوليتها عن اسقاط الطائرة متحدثة عن "خطأ بشري".

وقال شامبان ايضا "حين تقبلون (بتحمل) كامل المسؤولية، هناك عواقب".

والثلاثاء، اعلنت السلطات الايرانية سلسلة توقيفات في اطار "تحقيق واسع" لتحديد المسؤوليات.

وطالب الرئيس حسن روحاني بانشاء "محكمة خاصة مع قضاة كبار وعشرات الخبراء" بهدف "محاسبة" جميع المسؤولين عن الكارثة.