شاهد: المركبة الفضائية كاسيني تتيح للعلماء مشاهد دقيقة غير مسبوقة بشأن زحل

أظهرت صور المركبة الفضائية كاسيني التي أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مشاهد دقيقة لشفق فوق البنفسجي لزحل، وهو يحيط بالقطب الشمالي للكوكب.

والتقط كاسيني المشاهد خلال المرحلة الأخيرة من رحلته التي استمرت عشرين سنة، في وقت مر خلالها في المدار بين زحل وحلقاته، وقد اقترب منها أكثر من أي وقت مضى.

وقام باحثون في جامعة لانكستر البريطانية بتحليل بعض البيانات النهائية لكاسيني، ما مكنهم من الحصول على صور فوق البنفسجية لشفق زحل القطبي، اعتبروها مشاهد غير مسبوقة.

ورغم الدراسات المستمرة لنحو 13 سنة لبيانات كاسينين، فإن العلماء يقولون إن عديد الأسئلة ما تزال مطروحة بشأن شفق زحل القطبي، المعرف بديناميكيته الفائقة كلما نبض وومض. ويعتقد العملاء ان هذه الصور سوف تشكل قاعدة بيانات مهمة لمستقبل الأبحاث المتعلقة بالشفق.

وقد جمع كاسيني أكثر من 453 ألف صورة وقطع مسافة خمسة مليارات ميل تقريبا. وكان كاسيني غادر الأرض سنة 1997، ووصل إلى الكوكب السادس سنة 2004، وهو يعد المركبة الوحيدة التي استطاعت أن تلف بكوكب زحل.