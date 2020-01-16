مصرع 100 شخص على الأقل جراء سوء الأحوال الجوية في باكستان

تسبب تساقط الثلوج والانهيارات الثلجية بمصرع ما لا يقل عن 100 شخص واصابة 90 في باكستان في الأيام الأخيرة وفقا لآخر حصيلة نشرتها الأربعاء الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وكشمير الباكستانية كانت الأكثر تضررا مع 76 قتيلا و53 جريحا وتضرر أو انهيار 200 منزل بحسب الوكالة التي تحدثت أيضا عن سقوط 20 قتيلا و23 جريحا في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) فيما قضى باقي الضحايا في مناطق جبلية اخرى.

من جهتها أحصت هيئة إدارة الكوارث في كشمير الباكستانية 77 قتيلا بينهم 74 في سهل نيلوم وحده و94 جريحا وفقا لمدير العمليات سعيد اور رحمن قريشي.

وقال "نخشى ان يكون بعض الأشخاص مطمورين بعد الانهيارت الثلجية" مضيفا أن تساقط الثلوج تجدد في المناطق المتأثرة ما أعاق عمليات الاغاثة.

وأكد رجا شاهد محمود المسؤول الإداري الكبير في كشمير الباكستانية حصيلة ال77 قتيلا و94 جريحا.

وصرح لال شاهد مينهاس من سكان سهل نيلوم لفرانس برس انه انتشل جثة زوجة أحد أقاربه من منزل انهار سقفه بسبب الثلوج. وروى لفرانس برس في اتصال هاتفي "أحاول الآن انتشال جثتي إثنين من أولادها".

والثلاثاء أعلنت وكالة إدارة الكوارث في بلوشستان سقوط 31 قتيلا و23 جريحا.

وزار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأربعاء مظفر أباد عاصمة كشمير الباكستانية. وعاد جريحين يعالجان في أحد مستشفيات المدينة.