وفاة الممثلة المصرية ماجدة عن عمر ناهز 89

عن عمر ناهز 89 عاما، توفيت الفنانة المصرية عفاف علي كامل الصباحي في القاهرة، المشهورة باسمها الفني ماجدة الصباحي، وذلك بعد صراع مع المرض بحسب وسائل إعلام مصرية.

ولدت ماجدة الصباحي يوم 5أيار/مايو سنة 1939 في طنطا، وهي حاصلة على بكالوريوس الفرنسية. ودخلت ماجدة عالم التمثيل سنة 1949، وكانت البداية من خلال مشاركتها في فيلم "الناصح" مع إسماعيل يس، في شريط من إخراج سيف الدين شوكت.

واشتهرت الفنانة ماجدة بمشاركتها التمثيل في أكثر من 60 فيلما، مع فنانين كبار مثل فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأحمد مظهر وأحمد زكي، حيث أدت بنجاح الأدوار الرومنسية.

وعرف نجم الفنانة الراحلة الصعود خلال الخمسينات والستينات، من خلال أفلام بينها: "أين عمري" (سنة 1957)، و"بنات اليوم" (سنة 1957) و"الرجل الذي أحبه" (سنة 1962)، و"العمر لحظة" (سنة 1978).

واعتزلت الراحلة ماجدة الصباحي الحياة الفنية منذ 26 سنة، وكان آخر عمل لها شريط "ونسيت أني امرأة"، للمخرج عاطف سالم سنة 1994.

أما عن انتاجها الخاص في شركتها لانتاج الأفلام فقد ساهمت ماجدة بشريطين مصورين، الأول تعلق بالنضال السياسي للجزائرية "جميلة بوحريد" للمخرج يوسف شاهين سنة 1958، والآخر تعلق بفيلم "هجرة الرسول".