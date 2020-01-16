أعطى تحقيق الاتحاد الدولي لألعاب القوى حول مخاوف من مزايا زائدة لحذاء "فايبورفلاي" من شركة "نايكي"، دفعة قوية الخميس لبعض المنافسين في صناعة المستلزمات الرياضية.

قالت متحدثة باسم الاتحاد الدولي إن لجنة مؤلفة من مسؤولين ورياضيين وأطباء وعلماء وخبراء قانونيين لا تزال تبحث في قضية الأحذية التي ارتداها رياضيون حطموا أرقاما قياسية في الأشهر القليلة الماضية، لكن من المتوقع أن تقدم توصياتها مع نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.

قالت المتحدثة لوكالة فرانس برس: "لا تزال اللجنة تتداول، لكننا نأمل في إصدار إعلان بحلول نهاية الشهر".

وبعد تجدد تكهنات الأربعاء حول إمكانية حظر "فايبورفلاي"، ارتفعت في بورصة طوكيو اسهم الصنع الياباني "أيسيكس" الذي أطلق حذاءه النخبوي الخاص للركض، كما تقدمت "ميزونو" قبل تراجعها. وأغلقت "أيسيكس" على تقدم بلغ 2,5 %.

وفي وقت لاحق في فرانكفورت، قفزت أسهم "بوما" أكثر من نصف في المئة صباحاً، لكن غريمها الألماني "أديداس" تراجع بعد تقدم مبكر.

ويحتوي حذاء "نايكي فايبورفلاي" على شفرة كربونية في نعله تقوم بتخزين الطاقة وإطلاقها عند كل خطوة بالإضافة إلى وسائد هوائية.

وكان حامل الرقم العالمي في سباق الماراثون الكيني ايليود كيبشوغي قد نزل في 12 تشرين الثاني/أكتوبر الماضي تحت حاجز الساعتين في فيينا في سباق لم يتم اعتماد رقمه رسمياً، مرتدياً حذاء "فايبورفلاي" مع ثلاث شفرات كربونية في نعله وأربع وسائد هوائية.

وفي اليوم التالي، حطمت مواطنته بريجيد كوسغي رقم البريطانية باولا رادكليف في الماراثون وهي ترتدي النسخة الأساسية ذات الشفرة الواحدة المتوافرة في الأسواق منذ 2017.

رد كيبشوغي هذا الأسبوع لصحيفة "دايلي تيليغراف" أنه حطم الرقم بنفسه وليس الحذاء "تدربت بجهد. التكنولوجيا تنمو ولا يمكننا إنكار ذلك. يجب أن نواكب التكنولوجيا".

تابع "في الفورمولا واحد، تقدم بيريلي الإطارات لكل السيارات لكن مرسيدس هي الأفضل. لماذا؟ هناك المحرك وهناك السائق".

أردف "الإنسان يركض وليس الحذاء. الإنسان يقود وليس صانع الإطارات".

وحللت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ماراثونات منذ عام 2014 وتبين أن نماذج "فايبورفلاي" المختلفة تحقق تفوقاً في الأداء يتراوح بين 4 و5 في المئة، فيما يصل تحسن المتسابقين الأبطأ إلى معدل ستة في المئة.