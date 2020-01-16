ناسا: العقد الماضي هو الأكثر ارتفاعاً للحرارة على كوكب الأرض

أعلنت وكالتان أمريكيتان يوم أمس الأربعاء أن العقد الذي انتهى كان الأكثر سخونة بتاريخ الكوكب وأن العام 2019 كان ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد العام 2016.

وبحسب الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا"، فإن متوسط درجات الحرار بين عامي 2010 و2019 كان 58.4 درجة فهرنهايت (14.7 درجة مئوية) في جميع أنحاء العالم، وهو 1.4 درجة (0.8 درجة مئوية) أعلى من متوسط القرن العشرين وأكثر من ثلث درجة (خمس درجة مئوية) من العقد السابق الذي كان الأكثر سخونة تاريخياً هو الآخر.

وشهد العقد أيضاً ثماني سنوات كانت الأكثر حرارة على الإطلاق.

ووافقت خمسة فرق عالمية أخرى من علماء الرصد على هذه النتائج بناءً على قراءات درجات الحرارة المأخوذة على سطح الأرض، في حين قالت قياسات فضائية أخرى أن هذا العقد كان ما بين الأول إلى ثالث كأكثر العقود سخونة.