في احتفال جماعي، تم تعميد أكثر من 500 رضيع في كاتدرائية الثالوث المقدس في تبليسي بجورجيا، ليبدأوا رحلة "الإيمان" في الدين المسيحي. وكحافز إضافي، سينال هؤلاء الأطفال شرف الحصول على عراب خاص، وهو بطريرك جورجيا إيليا الثاني.

وقد قام نفس البطريرك بتعميد آلاف الأطفال منذ العام 2007 كخطوة على تشجيع زيادة معدلات المواليد.

يذكر أنه تم تعميد أكثر من 40.000 طفل في إطار هذه المبادرة في احتفالات جماعية، تحدث أربع مرات على الأقل في السنة.