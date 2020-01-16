شاهد: تقدم تشييد نفق لسكة حديد يربط بين الصين ولاوس

قبل يومين، تجاوز طول حفر نفق "أندينغ" لسكة الحديد الرابط بين الصين ولاوس أكثر من 10 كيلومترات. وتربط سكة الحديد مدينة كونمينغ، عاصمة محافظة يون نان الصينية الواقعة جنوب غربي البلاد، بمدينة فينتيان عاصمة لاوس.

وكانت الأشغال بدأت سنة 2015، ويتوقع أن تنتهي سنة 2022. ويوجد النفق على الحدود بين مقاطعات يونجيانغ هاني، ويي، وداي، وموجيانغ وهاني التي تتمتع بحكم ذاتي. وسوف يبلغ طول النفق بنهاية الأشغال 17.5 كيلومترا.

وتواجه فرق الإنشاء تحديات لاستكمال هذا المشروع في جبال "أيلاو"، حيث تمتد مجموعات غازية ضارة وانفجارات مائية، إلى جانب ما يواجهه العمال من حالة الضغط النفسي بسبب الارتفاع.

ويصنف مستوى إنشاء النفق في هذه الظروف بالخطير جدا. ومن النادر أن شاهدت مقاولات تشييد الانفاق في الصين مشروعا بهذا الحجم، وبهذه الصعوبة من حيث التشييد والمخاطر التقنية.