لوفتهانزا وأوستريان تعلقان رحلاتهما باتجاه طهران حتى 28 آذار/مارس

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران الجمعة إلغاء رحلاتها باتجاه طهران حتى 28 آذار/مارس، وذلك في أعقاب تحطم الطائرة الأوكرانية في 8 كانون الثاني/يناير قرب العاصمة الإيرانية.

وقالت المجموعة الألمانية في بيان "بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال غامضا بخصوص مطار طهران والمجال الجوي الإيراني، فإنّ شركات مجموعة لوفتهانزا وكإجراء احترازي تلغي رحلاتها من طهران وإليها حتى 28 آذار/مارس 2020 ضمناً".

وستواصل هذه الشركات أيضا الامتناع عن التحليق في المجال الجوي الإيراني، وفق ما أعلنت لوفتهانزا، وذلك بعدما أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية في 11 كانون الثاني/يناير شركات الطيران الأوروبية بتجنب المجال الجوي الإيراني "حتى إشعار آخر".

وأوضحت المجموعة أنّ "لوفتهانزا تستمر إلى جانب السلطات المحلية والدولية في تقييم الوضع الأمني" و"فور حصولنا على معلومات مفصلة، سنقرر ما إذا كانت رحلاتنا باتجاه إيران ستعاود وبدءا من أي تاريخ".

بدورها، أصدرت الشركة النمساوية التابعة للوفتهانزا "اوستريان ايرلاينز" بيانا مماثلا.

وكانت لوفتهانزا واوستريان تواصلان تسيير رحلات باتجاه طهران في حين اوقفت عدة شركات أوروبية على غرار "اير فرانس" و"بريتش ايرويز" رحلاتها في أعقاب إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران في 2018.