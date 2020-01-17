وصلت القيمة السوقية لشركة "ألفابت" المالكة لغوغل إلى تريليون دولار للمرة الأولى الخميس، لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أمريكية تحقق هذا الانجاز.

وارتفع سعر سهم شركة الانترنت العملاقة بـ 0,76 بالمئة خلال النهار، لتصل قيمة "ألفابت" إلى تريليون دولار مع إغلاق التعاملات.

وتنضم مجموعة "ألفابت" في سيليكون فالي الى شركة آبل، التي حققت تريليون دولار كقيمة سوقية عام 2018 وتجاوزته الخميس الى 1,38 تريليون دولار، ويذكر أن شركة مايكروسوفت كانت قد وصلت قيمتها الى 1,26 تريليون دولار، وأمازون تخطت حاجز التريليون في أيلول/سبتمبر، لكنها عادت وتراجعت إلى 930 مليار دولار.

وقد تم تأسيس شركة "ألفابت" عام 2015 كشركة قابضة تضم كيانات أخرى تعمل على مشاريع رائدة، وتشمل "وايمو" للسيارات الذاتية القيادة و"فيرلي" المختصة بعلوم الحياة.

وقد أعلنت الشركة العام الماضي أن الرئيس التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي سوف يتولى ايضا مهام رئاسة مجلس إدارة شركة "ألفابت"، ما يثير تكهنات حول إمكانية وجود خطة للشركة لإعادة هيكلة جديدة داخلها. وترقية بيتشاي سمحت لمؤسسي غوغل لاري بايج وسيرغي برين بالابتعاد عن العمليات اليومية للشركة.

ويشار إلى أن غوغل هو محرك البحث الأكثر استخداما في العالم والذي أنتج نظام تشغيل أندرويد للهواتف الخلوية.