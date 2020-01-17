شركة طيران تعتذر عن إجبار مسافرة على الخضوع لاختبار كشف الحمل

اعتذرت شركة طيران هونغ كونغ إكسبريس عن واقعة إخضاع إحدى المسافرات لاختبار الحمل كشرط للسماح لها بالسفر على متن خطوطها من هونغ كونغ إلى جزيرة أمريكية في شهر نوفمبر – تشرين الثاني الماضي.

وكانت ميدوري نيشيدا (25 عاماً) في طريقا إلى جزيرة سايبان في المحيط الهادي حين طلب منها مسؤولو خطوط الطيران الخضوع لاختبار الحمل للتأكد من عدم خرق قوانين السفر والهجرة الأمريكية.

وشهدت الجزيرة في العامين الأخيرين توجه العديد من النساء الحوامل للولادة بها حتى يحصل أطفالهن على حق اكتساب الجنسية الأمريكية.

وأدعت شركة الطيران في بادئ الأمر أنها كانت تحاول التأكد من الوفاء بقوانين الهجرة الأمريكية إلا أنها عادت وقدمت اعتذاراً عن الواقعة.

وقالت شركة الطيران في بيان: "نود أن نعتذر بدون تحفظ لأي شخص تأثر بتلك الواقعة". وأضافت: "لقد أوقفنا العمل بهذا الإجراء فوراً حتى يتم مراجعته"

ووصفت نيشيدا، التي عشات على الجزيرة لأكثر من عقدين، التجربة بأنها كانت "مهينة ومحبطة للغاية" وخاصة عندما لم تستجب شركة الطيران لشكوتها الأولية.