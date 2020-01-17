لافروف يدعو لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن بعد حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إلى تهدئة الأوضاع و"خفض التصعيد" في التوتر بين طهران وواشنطن، بعدما أسقط الحرس الثوري الإيراني بالخطأ طائرة ركّاب أوكرانية.

وقال لافروف "تشكّل مأساة طائرة الخطوط الأوكرانية إنذاراً جديًا ومؤشراً لبدء العمل على خفض التصعيد بدلاً من التهديدات الدائمة في المنطق". وأضاف بأن "زيادة التوتّر بين إيران والولايات المتحدة لن يساعد على تسوية أي أزمة في المنطقة، لأن منسوب التوتر سيرتفع".

وأكّد لافروف أنه لا يرغب في "البحث عن أعذار لأي جهة"، لكنه انتقد واشنطن لقتلها سليماني، قائلا "هذه العملية الأمريكية غير المسبوقة، قوّضت وشككت في جميع قواعد القانون الدولي التي يمكن تخيّلها."

وفي وقت سابق هذا الشهر، بدأت الأوضاع تتوتر بين البلدين وتسير نحو نزاع عسكري، خصوصا بعد أن قصفت الولايات المتحدة القيادي بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، بضربة نفّذتها طائرة مسيّرة في بغداد، ما دفع طهران لإطلاق صواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون.

ويشار إلى أن إيران قد أسقطت بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية، عندما كانت في حالة تأهّب عقب استهداف القاعدتين الأمريكيتين في العراق. وأسفر إسقاط الطائرة الأوكرانية عن مقتل 176 شخصًا، معظمهم كنديون وإيرانيون. وأقرّت طهران بعد أيام من الكارثة بأن المأساة نجمت عن خطأ بشري.