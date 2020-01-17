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الهند

شاهد: مسلمات في الهند يشاركن في مسيرة احتجاجا على قانون الجنسية الجديد

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بقلم:  Sami Fradi
متظاهرة هندية ترفع العلم الهندي خلال مسيرة احتجاجية في كولكاتا
متظاهرة هندية ترفع العلم الهندي خلال مسيرة احتجاجية في كولكاتا   -  
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أسوشيتد برس
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شاركت نساء مسلمات هنديات في مسيرة، رفعن خلالها الأعلام الهندية في مدينة كولكاتا، احتجاجا على قانون الجنسية الجديد في الهند.

وكان نص قانون ومقترح سجل وطني للمواطنين أثار الاحتجاجات عبر أنحاء البلاد، منذ أن وافق البرلمان على الاجراء في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019.

ويسمح القانون للهندوس والمسيحيين وأقليات دينية أخرى الموجودين في الهند بطريقة غير قانونية، بأن يحصلوا على الجنسية الهندية، إذا أظهروا أنهم تعرضوا للاضطهاد، بسبب معتقداتهم الدينية في بلدان تقطنها أغلبية مسلمة، مثل بنغلادش وباكستان وأفغانستان.

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