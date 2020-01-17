السعودية دفعت 500 مليون دولار تكاليف نشر قوات أمريكية في المملكة

نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مسؤولة أمريكية قولها إن السعودية دفعت 500 مليون دولار للولايات المتحدة من أجل المشاركة في تكاليف نشر قوات أمريكية في المملكة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال لقناة فوكس في حديث سابق إن السعودية بالفعل أودعت مليار دولار في حساب مصرفي أمريكي.

وقالت القائدة ريبيكا ريباريك، المتحدثة باسم البنتاغون الأمريكي لسي إن إن: "تمشياً مع توجيهات الرئيس لزيادة أعباء الشركاء، أشركت وزارة الدفاع المملكة العربية السعودية في تقاسم تكلفة عمليات نشر (القوات) التي تدعم الأمن الإقليمي".

وأضافت: ""لقد وافقت الحكومة السعودية على المساعدة في ضمان تكلفة هذه الأنشطة وقدمت المساهمة الأولى. المناقشات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على آلية للمساهمات المستقبلية التي تعوض تكلفة عمليات النشر هذه".

وبدءاً من سبتمبر – أيلول 2019، نشرت الولايات المتحدة الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية وبطاريات الدفاع الصاروخي في المملكة العربية السعودية رداً على ما قال مسؤولون في البنتاغون إنه يمثل تهديدًا متزايدًا من إيران.

وتعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في سبتمبر – أيلول وهو الهجوم الذي تبنته الميليشيات الحوثية اليمنية المدعومة من طهران.