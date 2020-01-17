ماذا قال محمد بن زايد وخالد بن سلمان عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر؟

قال ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد إن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية المصرية يعد إنجازاً يعكس دور مصر في استقرار الأمن بالشرق الأوسط.

وقال بن زايد، الذي يشغل أيضاً منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية: "(القاعدة) إنجاز نوعي يعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، ويعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي".

وجاءت تصريحات بن زايد خلال افتتاح القاعدة المطلة على سواحل البحر الأحمر في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي وناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي البحريني يوم أمس الخميس.

وقال خالد بن سلمان إن القاعدة "تعد محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية".

وأضاف أن القاعدة " تبين ما وصلت إليه جمهورية مصر العربية من تطور في منظوماتها العسكرية"

وقالت القوات المسلحة المصرية إن القاعدة تمتد على مسافة 150 ألف فدان على طول سواحل البحر الأحمر وحدود مصر الجنوبية.

كما تضم القاعدة عدة ممرات للطائرات الحربية يبلغ طول كل منها ثلاثة آلاف متر وعرض يتراوح ما بين 30 و45 متراَ، بالإضافة إلى 45 مبنى تشتمل على منطقة إدارية ومنشأة لصيانة المعدات ورصيف بحري ومستشفى عسكري ومحطة لتحلية مياه البحر.

وطبقاً للإعلام المصري الرسمي، قاعدة برنيس هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.