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خطبت الناشطة البيئية السويدية المراهقة غريتا تونبرغ اليوم الجمعة أمام مئات من المتظاهرين المجتمعين للاعتراض على سياسات الدول الكبرى بشأن التغير المناخي والتلوث البيئي في مدينة لوزان السويسرية. ووجهت تونبرغ تحذيراً للساسة من قادة العالم بشأن جهودها في مكافحة البيئة قائلة "أنتم لم تروا شيئاً بعد" في إشارة لاستمرار كفاحها من أجل تغيير سياسات الدول المصنعة من أجل حماية البيئة. وجرت المسيرة قبل أسبوع واحد من بدء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري.

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