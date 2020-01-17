شاهد: السلطات الإسرائيلية تزيد من وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية بنسبة 44%

كشف تقرير لمنظمة حقوقية إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية هدمت منازل، في المناطق الفلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، بنسبة أعلى من السنوات الماضية.

وقالت منظمة "إير أميم" الإسرائيلية إن وتيرة هدم تلك المنازل زادت بنسبة 44% سنة 2019، مقارنة بسنة 2018. وجاء في التقرير أن 104 وحدة سكنية هدمت سنة 2019، مقارنة بنحو 72 وحدة سكنية سنة 2018. وتزعم إسرائيل أن المنازل التي هدمت كانت شيدت دون ترخيص.

ويمثل الفلسطينيون 38% من سكان القدس المحتلة وفق المنظمة الحقوقية الإسرائيلية. وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، سنة 1967.