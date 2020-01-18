فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية

قالت صحيفة لوفيغارو إن فرنسا نشرت نظام رادار على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية لتعزيز دفاعاتها بحسب ما تم الإعلان عنه الجمعة في وزارة القوات المسلحة. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم فقط من تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن إجراء عملية "إعادة طمأنة" المملكة بعد القصف الذي استهدف منشآتها النفطية في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وألقت باريس باللوم على إيران في الهجمات التي استهدفت منشأت نفطية وأثرت بشكل خطير على الطاقة الإنتاجية للمملكة السعودية. ووعدت فرنسا بتقديم المساعدة حينها لضمان أمن الرياض.

هذا وسبق وأن اعلنت وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي خلال زيارته للبحرين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن نشر نظام إنذار مبكر في الخليج، بما في ذلك منظومة رادار متطورة بهدف منع وقوع هجمات جديدة، وهذا ما أكده إيمانويل ماكرون مساء الخميس خلال كلمته بمناسبة حلول السنة الجديدة للقوات المسلحة، حيث أوضح أن الجهاز، الذي يضم عشرات الرجال قد أطلق عليه إسم " مهمة قوة جاكوار Task Force Jaguar".

وقال ماكرون "في شبه الجزيرة العربية وفي الخليج حيث تتصاعد التوترات، قمنا بنشر فريق مهمة قوة جاكوار في وقت قياسي، مما سيساهم في إعادة طمأنة المملكة السعودية".

واكتفت وزارة القوات المسلحة بالقول إن نظام الرادار قد تم نشره على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

من جهته، أعلن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخميس أن الحرس الثوري قادر على خوض القتال خارج حدوده بعد اغتيال قائده العسكري الجنرال قاسم سليماني في هجوم أمريكي بداية الشهر. وردت طهران بالفعل بإطلاق صواريخ على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون بالعراق.