قراصنة أتراك يقولون إنهم اخترقوا مواقع الكترونية يونانية

ادعى قراصنة أتراك الجمعة أنهم اخترقوا مواقع الكترونية يونانية تابعة للبرلمان ووزارتي الخارجية والاقتصاد، إضافة إلى بورصة أثينا، لأكثر من 90 دقيقة.

وبررت مجموعة القرصنة التركية "انكا نيفرلير تيم" في منشور على فيسبوك عملها بالقول إن "اليونان تهدد تركيا في بحر إيجه وفي شرق المتوسط، والآن تهدد المؤتمر حول ليبيا".

وجاءت قرصنة المواقع اليونانية، ردا على المحادثات التي جرت في أثينا قبل يومين من مؤتمر برلين بين المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي حثّه على "الحفاظ على موقف بناء في برلين".

ومن المتوقع أن يحضر مؤتمر برلين المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، الذي تدعمه أنقرة، حيث أعلنت منذ مدة أنها سترسل قوات إلى ليبيا للمساعدة في صد الهجمات التي تشنها قوات حفتر.

يذكر أنه لم تتم دعوة الحكومة اليونانية لحضور مؤتمر برلين الذي يهدف إلى إطلاق عملية سلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقبل يومين من المؤتمر، التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع حفتر حاضا اياه على "الحفاظ على موقف بناء في برلين".