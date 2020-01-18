قضت محكمة ألمانية، أمس الجمعة، بحكم لصالح صاحب دجاجة، عقرها كلب حتى الموت، سنة 2017، وأوضحت بأنّ الرجل يستحق تعويضاً أعلى، لأن الدجاجة تدربت واكتسبت خبرة في التليفزيون.

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية، أن محكمة إقليمية في بلدة كليف الواقعة غرب ألمانيا خلصت إلى أن الضحية كانت بالفعل الدجاجة "زيغلنده" التلفزيونية الشهيرة، وليست دجاجة بياضة عادية، التي يطلق عليها "شالوته".

وأمر القضاة بإلزام صاحب الكلب دفع 615 يورو أي ما يعادل 683 دولاراً أميركياً، كتعويض لصاحب الدجاجة، بعد نفوقها، لأنها كانت قد تدربت لمدة 10 ساعات على التمثيل.

ويذكر أن محكمة أقل درجة، قضت بأن يحصل صاحب الدجاجة "زيغلنده" على نصف المبلغ فقط، مشيرة إلى أنه يتحمل المسؤولية جزئيا، لأنه سمح لها بالتجول بحرية في المزرعة، لكن القضاة في كليف عدلوا هذا الحكم.

ويبلغ متوسط سعر الدجاجة في ألمانيا نحو 15 يورو

يشار إلى أن "زيغلنده" ظهرت في فيلم واحد على الأقل على التلفزيون الألماني.