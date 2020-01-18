أجلت الشرطة الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الجمعة من مسرح بعد ان اقتحمه متظاهرون غاضبون من إصلاح نظام التقاعد في البلاد. وكان الرئيس الفرنسي يحضر عرضًا مسرحيا مع زوجته في مسرح باريسي قبل أن يقوم العشرات من المتظاهرين بتعطيل العرض.

وتجمع عشرات المعارضين لسياسة الرئيس الفرنسي أمام مسرح بوف دو نورد حيث كان يقضي أمسيته وحاولوا اقتحام المكان، قبل صدهم من قبل الشرطة. وقال الوفد المرافق للرئيس إن ثلاثين شخصًا حاولوا الدخول إلى المسرح، حيث كان يتواجد إيمانويل ماكرون وزوجته وتم تأمينه لبضع دقائق ثم عاد لحضور المسرحية حتى النهاية. كما أكد المتظاهرون في باريس أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى المسرح.

وكان إيمانويل وبريجيت ماكرون يحضران عرض"لا موش" عندما قام الصحفي طه بوحفص، الذي كان جالسًا خلف الزوجين بنشر تغريدة مرفقة بصورة لهما على حسابه. كما تم تداول تغريدة أخرى تتحدث عن تواجد ماكرون في المسرح وتدعو إلى تنظيم مظاهرة خارج المؤسسة الثقافية.

وكتب الصحفي "أنا حاليا في مسرح بوفيس دو نورد (مترو لا شابيل)، 3 صفوف خلف رئيس الجمهورية. متظاهرون يتواجدون بالقرب ويدعون الجميع للقدوم هنا، هناك شيء سيحدث ... قد سيكون المساء محموماً".

وغادر الرئيس الفرنسي الذي يحب الخروج في هدوء في باريس للذهاب إلى مطعم أو مسرح المكان بالسيارة في حوالي الساعة 10 مساءً تحت حراسة الشرطة ووسط هتافات المتظاهرين "الكل معًا، إضراب عام".

وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن اعتقال الصحفي طه بوحفص من دون إعطاء تفاصيل آخرى. واشتبك المتظاهرون لمدة ساعة تقريبًا مع العديد من رجال الشرطة المنتشرين أمام المسرح الذي يقع في الدائرة العاشرة.