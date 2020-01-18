تم في مدينة كوبي إحياء ذكرى زلزال "هانسين-أواجي الكبير" الذي دمر العديد من المباني وتسبب في حرائق عدة في يناير – كانون الثاني عام 1995. وفي الحديقة الرئيسية بالمدينة، أضاء المنظمون للحدث عدداً من فوانيس الخيزران التي شكلت كلمة "كيزامو" وهي تعني نقش باللغة اليابانية. وتم اختيار الكلمة بالتحديد لإيصال رسالة إلى الأجيال الجديدة عن الدروس المستفادة من المرور بتلك الكوارث العصيبة. واستغرق إعادة إعمار مدينة كوبي عدة سنوات حتى أن الانتهاء من إعادة بناء بعض البنايات استمر حتى العام الماضي.