12 قتيلا في حادث تصادم حافلتين لنقل المسافرين جنوب الجزائر

قضى 12 شخصا وأصيب 46 آخرون بجروح في حادث تصادم بين حافلتين لنقل المسافرين ليل السبت الأحد في منطقة أسطيل بين ولايتي بسكرة والوادي على بعد نحو 500 كلم جنوب شرق الجزائر، بحسب ما أفاد الدفاع المدني. وقال البيان الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وحدات جهاز الحماية المدنية "تدخلت في حدود الساعة 01,10 (00,10 تغ) إثر حادث مرور خطير ومميت على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بلدية اسطيل، تمثل في اصطدام حافلتين لنقل الركاب".

وأضاف أن الحادث أسفر عن "12 حالة وفاة و46 جريحا"، موضحا أن القتلى "تتراوح أعمارهم من 19 الى 73 عاما".

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مدير الحماية بولاية الوادي أحمد باوجي أن سبب الحادث بحسب التحقيقات الأولية "يرجع للسرعة المفرطة" بانتظار نتائج تحقيق الدرك الوطني.

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لأسر الضحايا. كما أمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وزيري الصحة والداخلية بالتوجه إلى مكان الحادث "لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه المأساة".

وبحسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وهي هيئة حكومية، فإن 3275 شخصا قُتلوا وجُرح 31 ألفا وعشرة أشخاص في حوادث سير في 2019.

وبلغ عدد الحوادث 22 ألفا و507، ما يشير إلى انخفاض مقارنة مع 2018. وانخفض عدد القتلى (بنسبة 1,06 بالمئة) والجرحى (4،79 بالمئة).