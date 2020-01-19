شاهد: التلوث يخنق العاصمة الصربية بلغراد وغربي البلقان

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الصربية بلغراد، احتجاجا على التلوث الكثيف الذي أضحى يعم العاصمة في الأيام الاخيرة. وارتدى المشاركون في المسيرة الاحتجاجية أقنعة واقية على وجوههم.

ويقول منظمو المظاهرة إنه على الحكومة اتخاذ خطوات ملموسة، لمواجهة الدخان الذي يملأ سماء العاصمة، وذلك بتحسين وسائل النقل العمومي وزراعة الأشجار.

ويقول متظاهرون إن الناس أصيبوا بالأمراض ويموتون، وإنه لا يمكن للحكومة في القرن الحادي والعشرين أن تنظر إلى السماء وتنتظر ريحا قوية حتى تبدد الهواء الملوث.

وقد سجل وجود هواء ملوث بنسبة عالية في دول أخرى من البلقان الأسبوع الماضي. وتعد سراييفو عاصمة البوسنة من أكثر المدن التي تعاني من أسوإ دخان ملوث في الشتاء، بسبب وجودها في أرض منخفضة تحيط بها الجبال العالية.

وفيما دعت السلطات الصربية الناس إلى عدم الهلع، قال الخبراء إن درجة التلوث في البلقان عالية بسبب استعمال الفحم كمادة محروقات، إلى جانب استعمال السيارات القديمة وعوامل أخرى. وفي الأسبوع الماضي زاد ضباب كثيف من حدة مشكلة التلوث.

وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة السنة الماضية، أشار إلى أن الناس الذين يعيشون غربي البلقان، يفقدون 1.3 سنوات من حياتهم، بسبب التلوث.