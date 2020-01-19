انطلاق القمة الدولية حول ليبيا في برلين

بدأ قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الذي يمزق ليبيا مؤتمرا في برلين الأحد لمحاولة إطلاق عملية السلام مجددا في هذا البلد عبر وقف التدخلات الخارجية التي تسهم في تأجيج الصراع فيه.

وبدأ المؤتمر الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة وتضم زعماء 11 دولة، بينهم فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون وبوريس جونسون ورجب طيب إردوغان وأنغيلا ميركل، بعد الظهر قبيل الساعة 14,00 ت غ، ويفترض أن يختتم في وقت متأخر مساء مع إصدار إعلان مشترك يجري التفاوض عليه منذ أسابيع.

وتأتي في سياق وقف هش لإطلاق النار اعلن في البلاد.

وفضلاً عن وقف التدخلات الخارجية في هذا البلد الغارق في الفوضى والحرب، والذي تغذي النزاع فيها عوامل عديدة من الشهية لموارده النفطية إلى الخصومات السياسية الاقليمية وصراع النفوذ، يفترض أن يتضمن هذا الإعلان أيضاً التزاماً بحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا، كما ورد في مسودة الاتفاق النهائي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وفرض هذا الحظر عبر الأمم المتحدة في 2011 لكنه بقي إلى حد كبير حبرا على ورق.

إرسال مقاتلين يجب أن يتوقف

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد خلال المؤتمر بـ"الكف" عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وأعلن ماكرون خلال المؤتمر "يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك".

استعداد بريطاني لوقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إن بريطانيا مستعدة لإرسال "أشخاص وخبراء" للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق نار في ليبيا قد يجري التوصل إليه خلال مؤتمر برلين حول السلام في هذا البلد.

وأكد جونسون لقناة سكاي نيوز البريطانية عند وصوله إلى العاصمة الألمانية أن الوقت حان لكف تدخل "الوكلاء الخارجيين" في الحرب في ليبيا.

وأضاف "النزاعات بالوكالة تنتهي فقط عندما يقرر الوكلاء الخارجيون أنهم يريدون وضع حد لها"، مؤكداً "نريد سلاماً ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا وأن تتوقف هذه المنافسة. لقد عانى شعب ليبيا بما فيه الكفاية".

وعند سؤاله عن إمكان اداء القوات البريطانية دوراً في مراقبة وقف إطلاق النار، أجاب جونسون "إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار، فنعم بالتأكيد يمكننا أن نقوم بدور نجيده جيداً، وهو إرسال أشخاص وخبراء لمراقبة وقف إطلاق النار".

سلوك عدائي

وقبيل إنطلاق القمة في برلين اجتمع بعض القادة على هامش القمة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يدعم حكومة السراج، بنظيره الرئيس فلاديمير بوتين. ودعا إردوغان حفتر، إلى وضع حدّ لسلوكه "العدائي" بما يسمح بتسوية النزاع في ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن إردوغان قوله "من أجل التوصل إلى حلّ سياسي وتنفيذ مراحل أخرى من الحلّ، ينبغي على حفتر أن يوقف سلوكه العدائي". وأضاف "يجب ضمان وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية خلال قمة برلين حتى يتم تحقيق السلام في ليبيا".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة السراج والتي تعترف بها الأمم المتحدة، وأرسلت قوات إلى ليبيا بعدما وقّعت اتفاقيات عسكرية وبحرية مع طرابلس. وتواجه هذه الحكومة هجوماً يشنه حفتر منذ نيسان/أبريل الفائت على مقرها طرابلس. ويتلقى حفتر دعماً من روسيا ومصر والإمارات ويسيطر على ثلاثة أرباع الأراضي الليبية.

ورحب بوتين خلال لقائه إردوغان في برلين بوقف إطلاق النار بين طرفي نزاع في ليبيا الذي تم التوصل إليه في 12 كانون الثاني/يناير بمبادرة من موسكو وأنقرة اللتين تلعبان دوراً محورياً في هذا النزاع. وقال "رغم وقوع بعض الحوادث، سمع الطرفان نداءنا والمعارك الواسعة توقفت".

لكنه أقر في الوقت نفسه بعدم "النجاح في كل شيء"، إذ لم يوقع حفتر على اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار في ليبيا. وتدارك "لم نفقد الأمل أن الحوار سيتواصل".

وأشار بوتين إلى أن النزاع الليبي "يقلق بالتأكيد أوروبا، لأنه عبر بوابة ليبيا... يتوجه عدد كبير من المهاجرين نحو أوروبا من الشرق الأوسط وإفريقيا".

ورغم نفي موسكو، تؤكد تركيا أن "2500 مرتزق روسي من مجموعة فاغنر"، وهي مؤسسة عسكرية روسية خاصة، يقاتلون إلى جانب قوات حفتر المدعوم أيضاً من السعودية ومصر والإمارات.