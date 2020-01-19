إيران تنتقد ماكرون بسبب "الخليج العربي الفارسي"

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي السبت على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الخليج العربي الفارسي وقال في تغريدة على حسابه في تويتر إن الرئيس الفرنسي أخطأ في استخدام مصطلح الخليج العربي الفارسي متهما إياه بتحريف التسمية. وكتب موسوي في تغريده "أود أن أذكر إيمانويل ماكرون بأن الخليج يقع في جنوب إيران وله اسم واحد فقط: الخليج الفارسي. إن وجودكم العسكري في هذه المنطقة خطأ مثل استخدام هذا المصطلح في هذا الصدد. هذان الخطأن الكبيران قابلان للتصحيح".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أعاد نشر تغريدة سابقة للرئيس الفرنسي يستخدم فيها مصطلح الخليج العربي الفارسي للحديث عن نشر منظومة رادار في السعودية. وكتب ماكرون في تغريدته "في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي الفارسي، قمنا بنشر مهمة قوة جاكوار في وقت قياسي، ومن خلال المبادرات مع شركائنا الأوروبيين، نحن نعزز الأمن البحري في هذه المنطقة التي تعتبر استراتيجية للغاية بالنسبة لنا".