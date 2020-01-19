تحت شعار: "بدلا من الضرب، اطبخ"، قام عدد من الرجال بتقشير حبات البطاطا في إحدى ساحات العاصمة البوليفية لاباز، في إطار حملة ضد العنف القائم على أساس الجنس. ثم سار المنظمون في مسيرة شارك فيها أكثر من مائة شخص في شوارع العاصمة، رافعين لافتات تدين قتل النساء، بعد أن سجل مقتل 13 امرأة خلال الشهر الحالي. وقالت إحدى المشاركات إن الحدث يهدف إلى توعية الناس بأن المنزل ليس هو المجال الوحيد الذي تتحرك فيه المرأة. وكانت البلاد شهدت مقتل 117 امرأة جراء تعرضها للعنف سنة 2019.
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