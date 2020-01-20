مقتل 7 أشخاص في انهيار جسر معلق في إندونيسيا

أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث اليوم الإثنين أن سبعة أشخاص قتلوا وفقد ثلاثة آخرين إثر انهيار جسر معلق في جزيرة سومطرة.

وبحسب الوكالة، كان نحو ثلاثين شخصا معظمهم من الشباب، موجودين على الجسر المعلق والمخصص للمشاة لحظة انهياره.

وقال مدير الوكالة أوجانغ سيفيري الإثنين، إن "الجسر المعلق والذي أنشئ مؤخرا في إقليم كاور لم يتحمل على الأرجح الوزن وانهار"، موضحا أن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم ويجري البحث عن ثلاثة آخرين".

وتم إنقاذ شبان بينما تبحث أجهزة الإنقاذ عن ضحايا فقدوا في دائرة شعاعها 20 مترا.

وقالت الوكالة، إن المنطقة شهدت أمطارا غزيرة في الأيام الأخيرة ومجرى المياه تحت الجسر المعلق كان يشهد فيضانا ترافقه تيارات قوية.

وشهدت مناطق عديدة في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا أمطارا غزيرة في موسم الأمطار هذا.

وفي منطقة جاكرتا قتل 67 شخصا مطلع كانون الثاني/يناير بعد أمطار غزيرة استثنائية أدت إلى فيضانات وحوادث انزلاق للتربة.

وبشكل عام يتم التساهل في معايير البناء والأعمال الفنية في إندونيسيا مما يؤدي إلى حوادث متكررة.