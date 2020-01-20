زوجان عاشا معا لنحو 65 سنة يتوفيان في اليوم نفسه

لنحو 65 سنة عاش الزوجان جاك وهريت موريسون مع بعضهما، وفي 11 كانون الثاني/يناير الحالي رحلا الزوجان عن هذه الحياة في اليوم نفسه، وهما في في دار سانت لويس للمسنين. وقد توفي الزوج جاك البالغ من العمر 86 سنة أولا، ثم توفيت بعده زوجته هريت عن عمر ناهز 83 سنة.

وأعربت إحدى الممرضات اللاتي رافقت الزوجين أثناء رعايتها لهما عن حزنها، ووصفت علاقة الزوجين بالوثيقة، وبأن قصة حب جمعت بينهما جديرة بأن تكون من الحكايات التي تروى في الكتب.

ويقول مقرب من العائلة إن الزوجين التقيا أول مرة خلال حفل هالوين سنة 1955، عندما حضرا حفل عشاء، ومنذ ذلك الوقت لم يفترقا أبدا، وقد تزوجا خلال ستة أشهر.