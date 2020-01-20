قُتل الاثنين ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصيب العشرات بسبب انهيار منطقة لجلوس المشاهدين خلال احتفال ديني كبير في اثيوبيا، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ووقع الحادث قبل الساعة الثامنة صباح الاثنين في غوندار، المدينة التاريخية في شمال البلاد، حيث يتجمع سنوياً اكثر من مليون شخص للإحتفال بعيد الغطاس المعروف باسم "تيمكات".

وصرح طبيبان في مستشفى جامعة غوندار لوكالة فرانس برس أن عشرة اشخاص لقوا حتفهم عندما انهارت فجأة منصات الجمهور في فاسيليدس باث حيث يتجمع الآلاف عادة لمشاهدة المؤمنين وهو يغطسون في المياه المقدسة.

وصرح طبيب آخر في المستشفى "أستطيع القول إن لدينا الآن 10 قتلى. وعدد الجرحى 100 وربما حتى 150". وأكد طبيب ثان العدد.

وكان مئات الحضور يجلسون على هيكل خشبي متدرج لساعات قبل أن ينهار. وقال شهود عيان فروا من المكان أن عددا غير محدد سُحقوا جراء الانهيار، ملمحين إلى أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع.

وذكر مصدر آخر في المستشفى أن بعض الجرحى يعانون من كسور ونزيف داخلي.

ووجدت عربات الاسعاف صعوبة في تفريق الحشد لدخول الموقع ونقل الضحايا الى المستشفى.

إلا انه وبعد إخراج القتلى والجرحى استؤنف المهرجان واستمر حتى منتصف النهار.

وتشتهر إثيوبيا بمهرجانات المسيحيين الأرثوذكس التي تقام فيها والتي تستقطب المصلّين والسياح، وتعدّ جزءا رئيسيا من قطاع السياحة فيها.