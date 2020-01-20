خلال 10 سنوات.. ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية بنسبة 54%

ارتفع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة العربية السعودية بنسبة 54 بالمئة خلال العام 2019، مقارنةً بعدد الرخص التي تم إصدارها في 2018 وبإجمالي 1.130 شركة جديدة، حسب ما كشفت عنه الهيئة العامة للاستثمار السعودية، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال العشرة أعوام الماضية.

وتزامن تقرير "الهيئة"، الذي أصدرته عن مستجدات الاستثمار في السعودية، مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

واعتبر التقرير أن الشركات الأجنبية، خصوصا من الهند والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ومصر والأردن، تصدرت الدول الأكثر استثماراً في المملكة خلال 2019، فيما تصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً، بسبب ارتفاع الطلب عليها، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، تطبيقا لمخطط 2030، إذ تم خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.

وقد سجلت سنة 2019 دخول 100 شركة بريطانية و82 شركة أمريكية إلى السوق السعودي، مقارنةً بـ 24 شركة لكلا البلدين في 2018. وجاءت الهند ومصر والأردن والصين من بين أعلى الدول من حيث عدد الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في السعودية، حيث ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في 2018 إلى 140 شركة في 2019.

وكان الربع الأخير من 2019 هو الأكثر نشاطاً خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بـ 238 شركة خلال نفس الفترة من 2018.

محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، قال إن المملكة تشهد تحولاً اقتصادياً هائلاً يعزز جذب المستثمرين، موضحاً أن النمو الإيجابي الذي شهدته السعودية خلال 2019، يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية 2030.

وتحت شعار "استثمر في السعودية"، أطلقت هيئة الاستثمار حملتها التسويقية، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد خلال الفترة من 21 وحتى 24 من يناير/كانون الثاني 2020، في مدينة دافوس السويسرية، وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدها الاستثمار في السعودية.

وتشمل الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة على لقاءات، حيث يجتمع أكثر من 100 شخصية من صناع القرار وكبار المستثمرين العالميين مع نظرائهم السعوديين يوم الثلاثاء القادم للتعرف وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة، والاطلاع على المستجدات في بيئة الاستثمار، كما تتضمن الفعاليات حملات تسويقية كبرى تحتوي على حملة إعلانية في أهم وسائل الإعلام الدولية.