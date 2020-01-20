يعاني المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري بسبب نقص غرف الفنادق المتاحة في هذا الوقت من كل عام وارتفاع أسعارها بنسب تصل إلى عشرة أضعاف أسعارها الأصلية.

وقالت تامارا هندرسون، المسؤولة عن تأمين الإقامة للمشاركين بالمنتدى، إن بعض الفنادق تغالي في أسعار غرفها حتى أن تلك الأسعار قد ارتفعت بمجرد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في المنتدى.

وطبقا لصحف سويسرية، يرتفع سعر الغرف في بعض فنادق دافوس من حوالي 68 فرنك سويسري لليلة ليصل إلى 500 فرنك بمجرد اقتراب موعد المنتدى.

وأضافت هندرسون أن المنظمين تمكنوا من تلبية احتياجات جميع المشاركين في الإقامة هذا العام في ظل دعم المنتدى لتكاليف إقامة بعض الضيوف خاصة من العاملين بالمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى حجز بعض الغرف ببلدات مجاورة لدافوس.

إلا أنها أكدت سعيها للتغلب على تلك المشكلة العام القادم عبر الشقق الخاصة التي يسعى السكان لإيجارها والتدخل لإقناع العارضين بمواقع مثل إير بي آند بي للحد من رفع أسعار عقاراتهم المعروضة على الموقع.

وطبقاً لهندرسون، فإن المنتدى يحتاج لتوفير 2800 غرفة فندقية للمشاركين فيه بالإضافة إلى 1000 سرير للعاملين بالمنتدى الذي يبدأ أعماله الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام.