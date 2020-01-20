شاهد: قطار ليلي يربط بين بروكسل و فيينا

في خطوة أوروبية جديدة لمكافحة العوامل المساعدة على تغير المناخ وزيادة الاحتباس الحراري، افتتحت النمسا مساء الأحد خطاَ جديداً لقطار ليلي يتجه من فيينا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وينادي نشطاء البيئة بتوفير رحلات قطار بديلة للسفر على متن الطائرات التي تساهم رحلاتها في زيادة انبعاثات الكربون المضر بالبيئة.

وتمر رحلة القطار الليلي بمدن نورمبرغ وفرانكفورت وكولون في ألمانيا.

ويأمل المسؤولون النمساويون في أن تؤدي الرحلة الليلية الجديدة، وهي الأولى في النمسا منذ عام 2003، إلى تقليل عدد رحلات الطيران المتجهة إلى تلك المدن بما فيها بروكسل.

وتتراوح أسعار تذاكر الرحلة الجديدة بين 29.90 يورو للمقاعد التقليدية وتصل إلى 229 يورو لقضاء الرحلة في العربات المجهزة بأسرة للنوم.

ويناقش المسؤولون الألمان إيجاد رحلات قطار ليلية تخفف من الإقبال على السفر بالطائرات إلا أن حكومة برلين أعلنت أنها لا تريد تمويل إعادة تشغيل الرحلات الليلية التي أوقفتها منذ عام 2016 نظراً لارتفاع تكاليف تشغيلها.